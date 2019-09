Rommerskirchen : Klimaschutz: Rat startet Suche nach Fördermitteln

Rommerskirchen Die Verwaltung soll nach dem Willen von SPD, CDU und UWG etwaige Fördertöpfe ausfindig machen.

Der Klimaschutz ist in aller Munde, und da wollte auch der Rat in seiner jüngsten Sitzung nicht zurückstehen. Gleich drei Anträge widmeten sich dem Thema, wobei sich bislang selten gekannte politische Allianzen bildeten. Wohl erstmals in der laufenden Wahlperiode präsentierten SPD und CDU einen gemeinsamen Antrag. Dem fügte die UWG eine Ergänzung hinzu, während die Grünen mit ihrer Initiative, 853 neue Bäume in Rommerskirchen zu pflanzen, zunächst einmal im Arbeitskreis Tier und Umwelt landeten.