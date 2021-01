Umwelt in Rommerskirchen : Gemeinde lobt Wettbewerb für naturnahe Gärten aus

So sollte es nicht sein: Schottergärten passen aus Umweltschutzgründen nicht mehr in die Zeit. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Rommerskirchen Um Lebensraum für Insekten, aber auch um ein besseres Klima und um andere Umweltaspekte geht es bei der Initiative, die die Ratsmitglieder vor gut einem Jahr auf den Weg gebracht hatten. Jetzt wird’s konkret.

Politik und Verwaltung in Rommerskirchen wollen etwas gegen das Bienen- und Insektensterben unternehmen und den Natur- und Klimaschutz fördern. Der Gemeinderat hatte in diesem Zusammenhang vor gut einem Jahr die Weichen für einen Wettbewerb mit dem klangvollen Titel „Es summt und brummt im Vorgarten“ gestellt, bei dem die schönsten natürlichen Vorgärten im Ort prämiert werden sollen. Jetzt steht fest, wann Interessenten sich bewerben und mit ihren Vorgärten präsentieren können: in einem Zeitraum von Anfang April bis Ende Juli. Die Kriterien für den Wettbewerb habe eine Jury (mit Annette Lenke, Peter-Josef Roßbach sowie Norbert Wolf, langjähriger Umweltbeauftragter der Stadt Grevenbroich) inzwischen erstellt und in den auszufüllenden Bewerberbogen einfließen lassen, heißt es aus dem Rommerskirchener Rathaus.