100. Geburtstag in Rommerskirchen : Lieselotte Füller kennt das Rezept für ein langes Leben

Rommerkirchen Die Rommerskirchenerin feiert heute ihren 100. Geburtstag. Was ihr „Rezept“ zum Alt werden ist und wie sie ihre Lebensjahre bisher verbracht hat.

Lieselotte Füller hat heute einen Grund zum Feiern: Sie wird 100 Jahre alt. Die 1921 geborene Schopbach wohnt seit 25 Jahren in Rommerskirchen, geboren und aufgewachsen ist sie in Frankfurt. Nach Rommerskirchen kam sie, um mit ihrer Mutter zusammen zu leben und um sich um diese zu kümmern. Sie wurde ebenfalls 101 Jahre alt. Lieselotte Füller habe daher „gute Gene“, sagt ihre Tochter Eva.

Zurückblicken kann das Geburtstagskind bisher auf ein erfülltes Leben, berichtet Eva. Ihre Mutter habe stets an sämtlichen Ausflügen der Kirchengemeinde teilgenommen und hat auch sonst mit Freude an der Gesellschaft partizipiert: Lieselotte Füller gehe noch zum Seniorentreff und lasse sich jede Woche vom Friseur im Ort die Haare schneiden. Um auch mental fit zu bleiben, lese sie jeden Tag die Zeitung und löse das Kreuzworträtsel darin. Zudem habe Füller eine große Vorliebe für Kakteen, besonders für die großen Pflanzen, erzählt ihre Tochter Eva.

Trotz des Optimismus in ihrem Leben hätte die Seniorin auch einige Schicksalsschläge verarbeiten müssen: Erst vor sechs Wochen gab es einen Todesfall in der Familie, der jüngere Bruder war im Alter von 77 Jahren gestorben. Zudem ließe der Seh- und Hörsinn von Lieselotte Füller aufgrund des hohen Alters langsam nach, selbst für sich kochen könne sie auch nicht mehr. Ansonsten ginge es der Rentnerin aber gut. Füller wohnt noch immer bei ihrer Tochter auf dem Hof. Eine Pflegeeinrichtung ist für die rüstige 100-Jährige momentan keine Option.

Was das Geheimnis von Lieselotte Füller ist, um 100 Jahre alt zu werden? „Nach vorne gucken und Pläne machen und sich nicht hängen lassen“, meint Tochter Eva. Zudem trinke ihre Mutter jeden Abend einen Piccolo, ein Kölsch oder eine kleine Flasche Wein, erzählt sie. In ihrem Alltag liest Füller immer noch gerne oder macht Handarbeiten und ist sonst auch sehr unternehmungslustig. So war sie beispielsweise auch Gemeindemitglied in der evangelischen Gemeinde Rommerskirchen.