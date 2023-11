Aktion in Rommerskirchen Lichterfahrt durch Rommerskirchen startet am ersten Adventswochenende

Bis zum Schluss wurde an der perfekten Strecke gefeilt, damit man sowohl den Besuchern als auch den Landwirten gerecht werden kann. Nach dem Startschuss gegen 16/ 16.30 Uhr werden die Traktoren auf dem Feldweg Richtung Gut Muchhausen starten. Von dort aus geht es weiter Richtung Villau. „Enden wird die Lichterfahrt dann in diesem Jahr auf dem Dyxmannshof in Rommerskirchen mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier“ erklärt Inhaber des Hofes Christian Dürselen freudestrahlend. „Bereits ab 13 Uhr haben wir einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Ständen aufgebaut. Es wird leckeres vom Grill geben, Eis und Waffeln für die Kinder, Glühwein, Kinderpunsch und vieles, vieles mehr“. Alle Rommerskirchener sind herzlich eingeladen, an der Aktion teilzunehmen und zuzuschauen. „In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass dieses Ereignis nicht nur für die Kleinen ganz besonders ist. Wir freuen uns sehr darauf, die Gemeinde wieder zusammenzubringen und mit allen Beteiligten in ein gemütliches, erstes Adventswochenende zu starten“, so der Organisator.