Brauchtum in Rommerskirchen : Letztes Schützenfest der Saison

Widdeshoven-Hoeningen Die Schützen aus Widdeshoven-Hoeningen feiern in neu gestalteten Festhalle. Im Mittelpunkt von Bällen und Umzügen stehen König Guido Freßler und seine Königin Karin.

Brauchtum in Rommerskirchen : Schützen feiern in Widdeshoven-Hoeningen

Höhepunkt am Sonntag war Festumzug mit der Parade vor dem Königspaar. Am Montag machte sich das Tambourkorps „Frei Weg“ Widdeshoven-Hoeningen bereits um sieben Uhr morgens auf den Weg, um ausgewählte Schützen durch ihr Spiel zu wecken. Der Einsatz endete erst gegen Mittag. Anschließend kamen die gut 110 aktiven Schützen mit Klompen zur Festhalle, dort wurde ein zünftiger Klompenball gefeiert.

Heute geht es weiter: Der Schützenfestdienstag beginnt mit dem Antreten in der Königsresidenz. Wenn das Wetter es zulässt, folgt der Zug nach Hoeningen. Dort wird das Kinderkönigspaar vom Kindergarten abgeholt. Dass es anschließend einen Königsvogelschuss geben wird, ist für den Geschäftsführer so sicher wie das Amen in der Kirche: „Auf jeden Fall wird das Schießen um die Würde des Königs der Zugkönige stattfinden. Und wir werden auch einen Nachfolger von Jungschützenkönig Seven Engels geben“, erklärte Geschäftsführer Hans Beckers.