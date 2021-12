Gerichte für die Zeit nach dem Festessen : Leichte Thailand-Küche aus Rommerskirchen

Khanittana Kaiser steht in ihrem Foodtruck auf dem Parkplatz bei der freiwilligen Feuerwehr in Rommerskirchen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Phad Thai, Tom Yam Suppe, Frühlingsrollen: Khanitthanan Kaiser bringt authentische, asiatische Kost nach Rommerskirchen. Und das Rezept für einen Glasnudelsalat hat sie auch mitgebracht.

Von Anna Samusch

Die gebürtige Thailänderin Khanitthanan Kaiser liebt das Kochen schon seit ihrer Kindheit, von ihren Eltern lernt sie von klein auf die vielen Facetten der thailändischen Küche. „Ich wurde immer von meinen Eltern ermutigt zu kochen. Ich habe sehr viel von ihnen gelernt“, erzählt Kaiser. Dennoch schlägt sie zunächst keine Kochkarriere ein, sondern studiert stattdessen Englisch, mit den Nebenfächern Koreanisch und Chinesisch. Nach ihrem Studium fängt sie an als Flugbegleiterin zu arbeiten. Zu dieser Zeit kommt sie in Kontakt mit Menschen von vielen anderen Nationen, mit denen sie fast immer denselben Deal abschließt: „Ich habe Ihnen gezeigt, wie man ein thailändisches Gericht kocht, wenn sie mir dafür ein Gericht aus ihrem Land beigebracht haben“, erklärt die Köchin.

Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie ihren Ehemann kennenlernt und 2010 mit ihm nach Rommerskirchen zieht. Daraufhin versucht sie sich weiterzubilden und nimmt an Kochkursen rund um den Globus teil, zum Beispiel in London bei der Köchin Clare Smith, die das 3-Sterne Restaurant „Core“ leitet. 2019 reiste Khanitthanan nach Thailand um an der „M.L. Puang Dinakara – The Royal Exquisite Thai Cooking School” alte, traditionelle Gerichte von einer der thailändischen Königsfamilien zu lernen. 2020 steigt Khanitthanan dann richtig ins Kochbusiness ein und beginnt, ihre Kunden als Privatköchin zu begeistern. Doch aller Anfang ist schwer: „Man muss sich seinen Kundenstab erst einmal aufbauen, was nicht einfach ist, wenn die Leute dein Essen noch nie probiert haben“, erklärt Kaiser. Ihr wird bewusst, dass sie ihre Reichweite erweitern muss.

Eines Tages, als sie auf Facebook unterwegs ist, springt ihr eine Anzeige ins Auge: „Food Trailer zu verkaufen“. Auch wenn der dort angebotene Verkaufswagen zu alt ist, lässt Khanitthanan die Idee nicht mehr los. Sie setzt sich mit einem Unternehmen zusammen, das auf Food Trailer spezialisiert ist und lässt sich ihren eigenen, individuellen Anhänger bauen. Ein Traum wird für sie wahr.

Im Juni 2021 geht es los, die Köchin setzt ihren Food Trailer zum ersten Mal in Rommerskirchen vor dem Rathaus ein. Mittlerweile steht der Trailer auf dem Parkplatz bei der freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen, aufgrund der geringen Stromleistung, die das Rathaus hatte. Dort erfreut die ambitionierte Köchin einmal die Woche ihre Kunden, sowohl mit thailändischen Gerichten als auch mit einem bunten Mix aus japanischem, chinesischem und koreanischem Essen. „Der absolute Bestseller ist das Phad Thai“, berichtet Kaiser. Wem bei dem Gedanken an Khanitthanans Gerichte das Wasser im Mund zusammenläuft, kann am Donnerstag, 30. Dezember, bei ihrem Food Trailer vorbeischauen. Denn für Khanitthanan gilt: „Ich bin so dankbar für die viele Unterstützung, die ich erhalten habe. Ich hoffe ich kann auch neue Kunden mit meinen Speisen überzeugen.“

Ein Rezept für die Zeit nach dem schweren Festtagsessen: Khanitthanan Kaiser empfiehlt einen erfrischenden Glasnudelsalat.

1. 100g Glasnudeln bei Raumtemperatur in Wasser für ca. 7-10 Minuten einweichen lassen.

2. Eine frische rote Peperoni und zwei Knoblauchzehen hacken. Falls vorhanden, beides mit Mörser und Stößel vermischen. Falls nicht, darauf achten, sowohl Knoblauch als auch Peperoni fein zu schneiden und miteinander zu mischen. Anschließend 4 EL Limettensaft und 5 EL Fischsauce (als Alternative einen EL Salz) und 2 EL Zucker hinzufügen und vermengen. Und fertig ist das Dressing!

3. 100ml Pflanzenöl bei mittlerer Stufe im Topf erhitzen. 30g Erdnüsse in den Topf geben und rösten, bis sie einen goldenen Farbton annehmen. Danach die Erdnüsse aus dem Topf nehmen und diese erstmal in eine separate Schüssel geben, das Öl aber im Topf lassen. Anschließend 20g getrocknete Garnelen anbraten. Für diejenigen, die es scharf mögen: vier getrocknete Chilis anbraten, bis sie knusprig sind.

4. Eine Knoblauchzehe hacken und im Topf auf mittlerer Stufe anbraten, bis der Knoblauch goldgelb ist. Danach Öl und Knoblauch in eine große Schüssel geben.

5. Die aufgeweichten Nudeln in kochendes Wasser geben und für ca. eine Minute kochen, bis die Nudeln transparent werden. Anschließend die Nudeln abgießen und in die Schüssel mit dem Öl und dem Knoblauch geben. Alles gut mischen.

6. Nun ein Sieb in das siedende Nudelwasser geben, 150g Schweinehackfleisch in das Sieb legen. Das Fleisch so lange kochen, bis es durch ist. Dann das Fleisch mit dem Sieb entfernen und zu den Nudeln geben. Denselben Prozess mit 150g frischen, geschälten Garnelen wiederholen.

7. Das Dressing in die Schüssel mit den Nudeln und den anderen Zutaten geben. 30g Schalotten und 5g Frühlingszwiebeln hinzufügen und gut vermischen. Dann noch die gerösteten Erdnüsse, die gerösteten und getrockneten Garnelen dazugeben und erneut vermischen. Anrichten mit Koriander und den gerösteten Chilis.