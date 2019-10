Polizei- und Feuerwehreinsatz : Leiche am Eckumer Bahnhof entdeckt

Eckum Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bahnstrecke zwischen Köln und Mönchengladbach war für zwei Stunden gesperrt.

Am Bahnhof in Eckum ist am Montag um kurz nach 13 Uhr eine verkohlte Leiche entdeckt worden. Sie lag Augenzeugen zufolge auf einem nicht in Betrieb befindlichen Eisenbahnwagen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen präsent. Die Kriminalpolizei ist gegen 13.30 Uhr am Bahnhof eingetroffen und hat die Ermittlungen übernommen. Diese würden in alle Richtungen geführt, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss. Dazu, ob der Tote in Kontakt mit der Oberleitung geraten sein könnte, mochte sich die Sprecherin nicht äußern.