Aktion in Rommerskirchen : Der lebendige Adventskalender findet wieder statt

Rommerskirchen In Rommerskirchen soll die vorweihnachtliche Aktion in die zweite Runde gehen. Im letzten Jahr gab es eine abgespeckte Version. Wie man teilnehmen kann.

„Kalender, Kalender - du bist ja schon so dünn“, heißt es in einem Kinderlied. Bis Weihnachten ist es nicht mehr lange, und die Planungen für adventliche und weihnachtliche Events nehmen Fahrt auf. Das ist auch in der Gemeinde Rommerskirchen so. Der „Lebendige Adventskalender“, der im letzten Jahr erstmalig durchgeführt worden ist, geht in die zweite Runde. „Im letzten Jahr ist das so gut angekommen, dass wir es in diesem Jahr auch wieder machen möchten“, sagt Initiator Thomas Gulentz.