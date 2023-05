Beute im Wert von 80.000 Euro Lange Haftstrafe nach Einbruch in Rommerskirchen

Rommerskirchen · Mit einer langen Gefängnisstrafe ist am Landgericht Mönchengladbach am Mittwoch der Prozess um einen spektakulären Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rommerskirchen zu Ende gegangen.

24.05.2023, 16:15 Uhr

Am Landgericht Mönchengladbach verkündete Richter Martin Alberring (2. v. l.) das Urteil nach spektakulärem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Foto: Marc Pesch

Von Marc Pesch

Eine 52 Jahre alte Frau aus Belgien muss für sechs Jahre ins Gefängnis, zwei Jugendliche kamen mit Bewährungsstrafen davon. Das Trio hatte laut Ermittlungen bei dem Einbruch am Heimchesweg in Eckum eine hohe Summe Bargeld und teuren Schmuck erbeutet sowie weitere Taten begangen.