Verein aus Rommerskirchen Landfrauen bieten umfangreiches Programm

Zahlreiche weitere Veranstaltungen, Ausflüge und Treffen sind im Laufe des Jahres geplant, teilweise gemeinsam mit dem Kreisverband der Rheinischen Landfrauen. So wird am 1. April ein Staudentauschmarkt besucht, am 4. Mai steht eine Besichtigung des Landtages in Düsseldorf an, am 14. Mai geht es zu einer Alpaka-Schnupperstunde nach Bergheim, am 28. Juni auf eine Tagesfahrt nach Maastricht und vieles mehr. Die Rommerskirchener Landfrauen feiern am 18. August ein Sommerfest in der neuen Grillhütte in Nettesheim. Für den Herbst widmet sich der Ortsverband dem Thema Apfel: am 10. und 16. September gestalten die Frauen einen Workshop zum Thema Apfelessig auf dem Münchrather Hof der Familie Reuter, am 17. und 23. September einen Workshop zu Apfel-Chutney. Über alle Veranstaltungen informieren die Frauen auch bei Facebook und Instagram.