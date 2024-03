Vandalismus in Rommerskirchen-Evinghoven Lagerfeuer beschädigt Grillhütte auf Bolzplatz

Ein Brand auf dem Bolzplatz an der Broichstraße in Evinghoven hat am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatten Unbekannte ein Lagerfeuer unter dem Dach einer offenen Grillhütte angezündet. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen griffen die Flammen auf eine der hölzernen Seitenwände über und versengten Teile der Hütte.