Vandalismus in Riommerskirchen : E-Bike-Ladestation in Oekoven wurde demoliert

E-Bike-Ladestation in Oekoven wurde demoliert

Vandalismus in Riommerskirchen

Lothar Gross hat am Mittwoch Strafanzeige erstattet. Foto: Dieter Staniek

Oekoven Die Station soll repariert und sicher gelagert werden.

Als Lothar Gross am Mittwochmorgen (23.) um 5.15 Uhr zur Arbeit fuhr, wurde er stinksauer: Die erst im Mai am Bürger- und Bruderschaftspark eingerichtete E-Bike-Ladestation war über Nacht offensichtlich demoliert worden.

„Die Türen standen auf, da habe ich das Malheur schon gesehen“, sagt Gross. Die unterste Tür der Station war offen, die USB-Kabel mit einem Dreifach-Stick waren herausgerissen worden. Die Kabel waren Gross zufolge mit einem „Stahlseilchen“ gesichert, so dass auch ein Messer nicht ausgereicht hätte, dieses zu durchtrennen. Auch das Folienbranding an der nun verbeulten Ladestation ist abgerissen worden.

Ins Visier zumindest merkwürdiger Zeitgenossen war die Station in den vergangenen Monaten häufiger geworden. Kurz nach der „Langen Filmnacht“ im Bürgerpark Ende Juli waren die Schlüssel zu drei Fächern der Station verschwunden – das vierte ist stets verschlossen. Die Fächer blieben fortan offen – jedenfalls soweit es die St. Sebastianus-Bruderschaft angeht, die die Ladestation in einer Kooperation mit der Firma Innogy vor knapp einem halben Jahr hier platziert hat. Dass „Spaßvögel“ sie dann klammheimlich wieder verschlossen wurde, so dass potenzielle Nutzer mit ihr nicht viel anfangen konnten, lässt Gross vermuten, dass es sich dabei um die Schlüsseldiebe handelt.