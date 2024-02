Demonstration in Rommerskirchen Kundgebung für Demokratie und Toleranz vor dem Rathaus

Am kommenden Samstag, 24. Februar, findet ab 11 Uhr vor dem Rathaus an der Bahnstraße 51 eine Kundgebung für Demokratie und Toleranz statt. Voran gegangen war Anfang des Monats im Rathaus ein Runder Tisch mit Vertretern aus den Vereinen und der Bürgerschaft, wo insbesondere über Rassismus im Alltag diskutiert wurde. In der Folge hat eine Bürgerin der Gemeinde dann die Demonstration angemeldet. „Es ist leider an der Zeit, Werte wie Toleranz und Vielfalt zu verteidigen“, so die Bürgerin (Name der Redaktion bekannt). „Jeder von uns kann dazu beitragen, dass Rommerskirchen ein Ort des Respekts ist, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und Lebensweise gleichermaßen willkommen sind.“