Kreiskulturzentrum Sinsteden : Ausstellung mit preisgekrönten Naturfotografien

Sinsteden „Naturfotografen des Jahres 2018“ heißt die neue Ausstellung, die bis 1. Dezember zu sehen ist. Sie zeigt mehr als 80 Bilder von 35 Fotografen aus aller Welt.

Der Wuppertaler Unternehmer ist leidenschaftlicher Naturfotograf, und hat die Auszeichnung 2019 bereits zum dritten Mal gewonnen. Tamm pflegt sich jährlich für längere Zeit in die Natur zurückzuziehen und hat mit seinen buchstäblich in aller Welt zustande gekommenen Fotografien schon viel Aufsehen erregt. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und war zudem Finalist beim BBC-Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“.