Freizeit in Rommerskirchen : Kulturcafé will Auftritte 2022 nachholen

Volle Wanne: Das Ensemble der Leipziger Pfeffermühle soll im November im Kulturcafé auftreten. Noch besteht Hoffnung, dass es klappt. Foto: Leipziger Pfeffermühle

Rommerskirchen Die Künstler, deren Termine wegen Corona ausfallen, sollen später nach Rommerskirchen kommen. Severin Groebner etwa ist für 2022 fest geplant. Die Verschiebung um gleich zwei Jahre liegt an räumlichen Engpässen.

Von Stefan Schneider

Am 19. Juni gibt es die nächste Chance – vielleicht. Denn wohl niemand kann voraussagen, ob sich die Corona-Lage bis zu diesem Datum soweit entspannt hat, dass wieder Veranstaltungen im Kulturcafé am Grünweg in Eckum stattfinden können. Für diesen Tag ist Thomas Schreckenberger eingeladen, politischer Kabarettist und mehrfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger. Ob er auftreten kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab und von den Voraussetzungen, die das Kulturcafé-Team mit Walter Grubert, Thomas Spitzer und Hilmar Konrad dafür schaffen muss. „Wir würden uns freuen, wenn wir den Menschen in Rommerskirchen wieder etwas Abwechslung bieten könnten. Aber die Gesundheit geht vor“, betont Walter Grubert.

Nichtsdestotrotz überlegen er und seine Mitstreiter, wie sich die Wiederaufnahme des nach dem Auftritt von Sulaiman Masomi am 6. März unterbrochenen Programmes gestalten könnte. Was etwa wäre, wenn die Anzahl der Plätze im Kulturcafé von maximal 110 wegen der Abstandsregeln auf nur etwa 30 sinken müsste? Lohnen sich die Einnahmen dann überhaupt noch? Walter Grubert treibt in diesem Zusammenhang auch noch eine ganz andere Frage um. „Was machen wir dann mit unseren Abonnenten? Wir haben nämlich deutlich mehr als 30.“ Die Verantwortlichen wollen laut Grubert demnächst zusammenkommen und über mögliche Lösungen nachdenken.

Kein Geheimnis macht er daraus, dass Absagen das Organisationsteam traurig machen. Die Hoffnung auf Wiederaufnahme noch in diesem Jahr aber bleibt – zumal nach Thomas Schreckenberger in Justus Krux (11. September) und der berühmten Leipziger Pfeffermühle (20. November) Künstler gebucht wurden, die beste Unterhaltung versprechen. Wie das in den bisherigen 29 Jahren des Kulturcafé-Bestehens in insgesamt mehr als 120 Veranstaltungen bereits Größen wie Volker Pispers, Jürgen Becker, Urban Priol, Sebastian Pufpaf, Matthias Beltz, Rüdiger Hoffmann, Hanns-Dieter Hüsch, Gaby Köster, Richard Rogler, Barbara Ruscher und Wilfried Schmickler lieferten.

Was ausfällt, soll jedenfalls nicht ersatzlos unter den Tisch fallen. Wenn möglich, sollen für dieses Jahr gebuchte Künstler später in Rommerskirchen auftreten. Wie zum Beispiel Severin Groebner, der am 8. Mai kommen sollte und nun 2022 in der Gemeinde auftritt. 2022 deshalb, weil das Programm für 2021 schon steht und dem Kulturcafé die (Gemeinde-)Räume am Grünweg nur fünf- bis sechsmal im Jahr zur Verfügung stehen. „Wir sind da gebunden und nehmen natürlich auf die Bedürfnisse und Termine der Kirchengemeinde Rücksicht“, erläutert Walter Grubert.