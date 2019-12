Kleinkunst in Rommerskirchen : Kulturcafé steht vor der 30. Kabarettsaison

Kleinkunst in Rommerskirchen

Eckum Das Programm erfreut sich großen Publikumszuspruchs und ein Ende ist noch lange nicht absehbar.

Die Hälfte aller Vorstellungen dieses Jahres waren ausverkauft, bei der anderen Hälfte war der Besuch gut. Bisher hat das Kulturcafé für 2020 bereits 50 Abos verkauft, was gleichermaßen zufriedenstellend ist. Nach 150 Kabarettabenden seit 1991 stehen die Organisatoren Pfarrer Thomas Spitzer, Hilmar Konrad und Walter Grubert vor der mittlerweile 30. Saison des Kulturcafés.

Das hatte damals durchaus eine Vorreiterrolle, denn in den Nachbarkommunen waren regelmäßige Kabarettprogramme Anfang der 1990-er Jahre noch längst nicht gang und gäbe. Das Kulturcafé schloss seinerzeit eine Marktlücke in der Gemeinde, die nicht eben durch ein üppig blühendes, kulturelles Angebot in Erscheinung trat.