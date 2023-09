Tole Stimmung in Rommerskirchen Kubanisches Flair beim kulinarischen Festival

Am Freitag-nachmittag fand bei tropischen Temperaturen das „Rommersfood Festival“ auf dem neuen Schützenplatz in Rommerskirchen statt. Mehr als zwanzig Stände luden zum Essen, Trinken und Flanieren ein. „Wir haben das Event bewusst schon um 17 Uhr starten lassen, damit auch Familien mit Kindern die Möglichkeit bekommen, daran teilzuhaben. Die neue Location ist mit der Größe der Fläche und dem Spielplatz perfekt dafür geeignet“, so Franziska Velder, die mit Bürgermeister Martin Mertens das Event in diesem Jahr organisiert hat.