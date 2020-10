Planung in Rommerskirchen : Deelener Kreisverkehr wird ab Sommer 2021 gebaut

Planung in Rommerskirchen

Deelen Pläne zur Entschärfung der scharfen Kurve, an der immer wieder Unfälle passieren, werden umgesetzt. Dabei arbeitet die Gemeinde mit dem Rhein-Kreis Neuss zusammen, der der Träger der Kreisstraße 26 ist.

Ein Unfallrisiko in Deelen soll im nächsten Jahr entschärft werden: Die scharfe 90-Grad-Kurve an der Einmündung Rosenhof in Deelen soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Schon als junger Kreistagsabgeordneter hatte Bürgermeister Martin Mertens vor zehn Jahren eine Entschärfung dieser immer wieder durch Unfälle geprägten Einmündung gefordert. Seit seiner Übernahme des Bürgermeisteramtes im Sommer 2014 hat er mit dem Rhein-Kreis Neuss, der Träger der Kreisstraße 26, auf den Bau eines Kreisels hingearbeitet.