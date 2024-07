Kräuterpädagogin aus Rommerskirchen Thewie Brieskorns „Wilder Wok“

Ob Ackerschachtelhalm, Brennnessel oder Zaunwicke: Während die krautigen, wildwuchernden Pflanzen für viele Unkräuter sind und besonders Ziergarten-Liebhabende schon mal an den Rand der Verzweiflung drängen können – rasenkantengenau genommen, weil sie eigentlich nur am falschen Ort wachsen –, verschaffen sie Wildkräuterfans dagegen geradezu gesunde Genussexplosionen. Thewie Brieskorn gehört definitiv zum letztgenannten Lager. Die 42-Jährige ist mit Herz und Verstand Kräuterpädagogin. Wildkräuter im heimischen Garten oder am Wegesrand sind für ihre kulinarischen Köstlichkeiten aus der Kräuter-Cuisine genauso elementar wie der Rhabarber für Barbaras Rhabarberbar.