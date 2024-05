Kontroverse um Bürgermeister Martin Mertens (SPD) in Rommerskirchen Parteienbündnis hat Sondersitzung des Gemeinderates beantragt

Am späten Donnerstagmittag haben die Fraktionen von CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen sowie Ratsfrau Ulrike Sprenger (UWG) ihren in den vergangenen Tagen angekündigten gemeinsamen Antrag an das Ratsbüro geschickt. Ihr Ziel: Gemäß Paragraf 47 der Gemeindeordnung soll der Rat am 23. Mai im Anschluss an eine bereits terminierte Sitzung des Personalausschusses zusammentreten.