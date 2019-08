Diskussion in Rommerskirchen : Unternehmer Hu kritisiert Bürgermeisterkandidat Kunz

Jianpeng Hu und seine Frau Na Song. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Den Firmenchef ärgern Aussagen des FDP-Chefs zu deutsch-chinesischer Freundschaft.

Mit anlässlich seiner Bürgermeisterkandidatur abgegebenen Statements zu seinen politischen Schwerpunkten hat FDP-Chef Stephan Kunz ein vergleichsweise lebhaftes Echo hervorgerufen. Auch Jianpeng Hu, Geschäftsführer des Unternehmens Sinoma und Vorsitzender des kürzlich gegründeten Vereins „Deutsch-Chinesische Freundschaft Rommerskirchen“ hat sich mit einem Protestschreiben an die FDP-Fraktion zu Wort gemeldet.

Jianpeng Hu stößt sich vor allem an der rhetorischen Verbindung der von Kunz geforderten Ansiedlung eines Kinderaztes und dem China-Engagement der Gemeinde. Wörtlich schreibt Stephan Kunz: „Wenn man bei der Ansiedlung eines Kinderarztes so viel Engagement gezeigt hätte wie bei der deutsch-chinesischen Freundschaft, hätten wir in der Gemeinde wahrscheinlich schon einen Kinderarzt.“

Jianpeng Hu hält die Formulierung für „unglücklich und unpassend“. Weiter heißt es in seinem Schreiben: „Es werden hier zwei Sachverhalte in Verbindung gebracht, die erst einmal nichts gemein haben.“ Kunz’ Aussage werfe „ein negatives Licht auf eine positive Verbindung“ und die Bestrebungen der Gemeinde, die örtliche Wirtschaft zu stärken. Dabei stellt der seit 18 Jahre in Deutschland lebende und inzwischen über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügende Unternehmer fest, „dass es sehr schwer ist, an dem chinesischen Markt vorbei zu kommen.“ Genau hier komme die deutsch-chinesische Freundschaft ins Spiel, schreibt Hianpoeng Hu.

In seiner Erwiderung auf die Kritik Hus betont Stephan Kunz, „dass der Satz keinesfalls das bestehende Engagement im Bereich der deutsch-chinesischen Partnerschaft, sondern einzig und allein das fehlende Engagement von Verwaltung und Politik bei der Ansiedlung eines Kinderarztes kritisiert.“ Zum Zweck einer weiteren Klärung bietet Stephan Kunz Jianpeng Hu ein persönliches Gespräch an.