Kommunalwahl in Rommerskirchen : Sechs Parteien und Wählergemeinschaften wollen in den Rat

Rommerskirchen Die Gemeinde Rommerskirchen bricht am Sonntag mit einer Tradition: Die öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse im Ratssaal muss aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Für Fragen zur Wahl hat die Stadt eine Hotline geschaltet.

Das Wahlamt im Rathaus ist am Samstag von 8 bis 13 Uhr besetzt, am Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Eine Briefwahl ist am Wochenende nicht mehr möglich. Die Frist dafür ist am Freitag um 18 Uhr abgelaufen. Bis Freitagvormittag hatten 32,5 Prozent der 11.386 Wahlberechtigten ihre Briefwahlunterlagen eingereicht. Wer am Wochenende noch Fragen zur Wahl hat, kann am Samstag unter 02183 800-58 anrufen, am Sonntag unter 02183 8000.