Gemeinde Rommerskirchen Kommission inspiziert Friedhofsanlagen

Insgesamt fünf Friedhöfe wurden im Frühjahr begutachtet. Auf dem Städtischen Friedhof Am Teebaum wurden bei der Besichtigung keine Mängel festgestellt, lediglich die Zaunanlage könne zukünftig durch eine Hecke ausgetauscht werden. Auf den Friedhöfen Kirchstraße, Oekoven und Hoeningen werden, wie von der Kommission beschlossen, weitere Blühflächen angelegt. In Oekoven äußert die Kommission den Wunsch, das Urnengrab an der Trauerhalle „mittelfristig auf der gegenüberliegenden Seite zu erweitern.“ Auf dem Friedhof in Hoeningen soll das Wegenetz der Grabfelder F, G, H und I optimiert werden. Ein Entwurf wird der Kommission für die nächste Sitzung vorgelegt. Insgesamt, so beschreiben es die Kommissionsmitglieder, seien die Friedhöfe in einem „sehr guten Allgemeinzustand“.