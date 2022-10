Veranstaltung in Rommerskirchen : Kommissare zu Besuch bei Frauen-Frühstück-Fragen

Die Polizei-Hauptkommissare Carmen Weidner und Christop Kaiser waren bei Frauen-Frühstück-Fragen in Rommerskirchen. Foto: FFF

Rommerskirchen Was tun, wenn ein unbekannter Anrufer behauptet, ein Verwandter sei in Not und brauche Geld? Diese und andere Fragen beantworteten zwei Polizeihauptkommissare jetzt in Rommerskirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Polizisten oder Staatsanwälte rufen Sie nie zuhause an“ – das war die Kernaussage, die Kriminal-Hauptkommissar Christoph Kaiser auf der Oktober-Veranstaltung von Frauen-Frühstück-Fragen im katholischen Pfarrzentrum St. Peter in Rommerskirchen traf. „Im Alter sicher leben“ heißt das Konzept der polizeilichen Kriminalprävention, mit dem sich Kaiser hauptberuflich auseinandersetzt und das Thema bei dem Treffen war. Anhand von Beispielen wurde den 50 Besucherinnen vor Augen geführt, welche Tricks Kriminelle an der Haustüre, am Telefon und im Internet auf Lager haben. Bei der Gelegenheit hat sich auch Polizei-Hauptkommissarin Carmen Weidner vorgestellt, die seit dem 1. August 2022 ihren Dienst als neue Bezirksbeamtin versieht und ihre Dienststelle in der Kirchstraße hat.

Christoph Kaiser erklärte unter anderem, dass es wichtig sei, Fremden nicht die Türe zu öffnen, und vor allem, wie man sich bei Telefonanrufen von Unbekannten verhält. Am besten melde man sich nur mit „Hallo“, ohne Namen, sagte er. Wenn ein Anrufer Geld für ein scheinbar in der Not geratenes Familienmitglied fordere, solle man sofort auflegen und das Familienmitglied selbst anrufen. Denn meist stecke hinter solchen Anrufen der berüchtigte Enkeltrick.

(NGZ)