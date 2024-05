Sondersitzung des Gemeinderates Rommerskirchen – ein Kommentar Neustart mit oder ohne Martin Mertens?

Wiederholtes Abblocken von Fragen aus dem Rat an die Verwaltung mit dem Hinweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte einzelner Mitarbeiter, auch wenn diese längst selbst in der Öffentlichkeit Stellung bezogen hatten und teils sogar in der Sitzung anwesend waren, ebenso bei Fragen, die ohne Bezug auf Mitarbeiternamen gestellt wurden, verstärkten den Eindruck, dass es mit dem Willen zu Aufklärung und Transparenz eben doch nicht so weit her ist. Dass vor und nach der Sitzung insgesamt drei Mitglieder aus der SPD-Fraktion ausgetreten sind, macht deutlich, dass Mertens‘ Reaktion selbst in der eigenen Partei inzwischen höchst umstritten ist.