Nachhaltigkeit in Rommerskirchen Das Klimaschutzkonzept geht in die nächste Runde

Innerhalb der sechs verschiedenen Handlungsfelder „Gemeindeentwicklung“, „Energie“, „Verwaltungshandeln und Nachhaltigkeit“, „Klimaschutz in der Wirtschaft“, „Klimaanpassung“ und „Mobilität“ sind 56 Einzelmaßnahmen aufgelistet worden. Rudolf Reimert stellte am Donnerstag einen Teil der Maßnahmen vor, die als erstes umgesetzt werden sollen, bzw. die bereits umgesetzt worden sind. Dazu gehören zum Beispiel im Maßnahmenfeld „Gemeindeentwicklung“ Blühflächen auf Friedhöfen oder in Parkanlagen, die schon angelegt wurden. Eine Arbeitsgruppe soll nun gemeinsam mit externen Experten die Potenziale der Freiflächen und Parks für weitere Projekte beleuchten. Der Arbeitskreis Biodiversität (entstanden aus dem Umweltausschuss) wird sich weiter für die Vernetzung von Grünflächen einsetzen, dazu wird aktuell ein Bestandsplan erarbeitet, um die bereits vorhandenen Biotope darstellen zu können. Auch das bereits 2016 beschlossenen Wirtschaftswegekonzept der Gemeinde ist eine Maßnahme in diesem Bereich.