Erftverband in Rommerskirchen Kläranlage Anstel soll ab 2030 stillgelegt werden

Abwasser produzieren alle Haushalte der Gemeinde Rommerskirchen. Wieder aufbereitet wird es bislang in zwei zuständigen Kläranlagen: In der in Anstel und in der Anlage in Auenheim. „Anstel ist für den nördlichen Bereich zuständig, Auenheim für den südlichen“, erklärt René Düppen, Bereichsleiter Abwassertechnik beim Erftverband. Eine der beiden Anlagen, nämlich die in Anstel, soll in den kommenden Jahren stillgelegt werden. Der Grund: Die Wirtschaftlichkeit der Anlage ist nicht mehr gegeben, wie Düppen erklärt. Sorgen machen müssen sich die Rommerskirchener aber nicht. „Die Kläranlage in Wevelinghoven kann problemlos die Aufgaben der Ansteler Anlage übernehmen.“ Leitungen und Kanäle seien so konzipiert, dass die Umleitung reibungslos funktioniere.