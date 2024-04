Jubiläum in Rommerskirchen Kita St. Maternus in Sinsteden feiert runden Geburtstag

Am Samstagnachmittag wurde in der Katholischen Kindertagesstätte St. Maternus in Sinsteden das 50-jährige Jubiläum dieser Einrichtung gefeiert. Die Kita basiert auf dem ehemaligen Schulgebäude in Sinsteden, begann mit einer Gruppe und hieß zunächst Kindergarten St. Peter. Um Verwechslungen mit einem gleichnamigen Kindergarten zu verhindern, wurde sie am 1. September 1993 in „St. Maternus“ umbenannt.