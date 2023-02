Kita-Krise in Rommerskirchen Kita St. Maternus Sinsteden leidet unter Personalmangel

Nicht nur in den kommunalen Kindertagesstätten in der Gemeinde, auch in den katholischen Kitas werden händeringend Erzieherinnen und Erzieher gesucht. In der Kita St. Maternus in Sinsteden ist die Lage sogar so angespannt, dass möglicherweise die Betreuungszeiten verkürzt werden müssen. Darüber informierte die Verwaltungsleiterin des Kirchengemeindevorstandes Rommerskirchen-Gillbach, Elzbieta Latos, gemeinsam mit der Leiterin der Kita, Angela Helfenstein, in einer Elternversammlung. Das Problem in der Kita: Am 1. April geht eine langjährige Mitarbeiterin in den Ruhestand, eine weitere Mitarbeiterin habe gekündigt. So könne es sein, dass ab April die vom Landesjugendamt vorgeschriebene Mindestbesetzung der Fachkräfte nicht gewährleistet werden könne und die Betreuungszeiten von 45 auf 35 Stunden pro Woche werden müsste. Doch das sei nur das worst-case-Szenario, über das der Träger rechtzeitig informieren wollte. „Wir tun alles, damit wir die Stunden nicht reduzieren müssen“, versichert Latos.