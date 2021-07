Event in Rommerskirchen : Open-Air-Kinonacht am Samstag in Oekoven fällt aus

Open-Air-Kinonacht am Samstag in Oekoven fällt aus

Event in Rommerskirchen

Lothar Gross von der Bruderschaft will kein Risiko eingehen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Oekoven Die Bruderschaft als Ausrichter befürchtet ein heftiges Unwetter. Die zweite Veranstaltung am 31. Juli soll aber stattfinden. Ein großer Teil der Einnahmen soll an Hochwasseropfer gespendet werden.

Die Fans der Open-Air-Filmnächte in Oekoven müssen sich in Geduld üben. Nachdem die 2020er-Ausgabe coronabedingt ausfallen musste, war eigentlich für diesen Samstag (24. Juli) die Wiederbelebung der Veranstaltung nach zwei Jahren Unterbrechung im Oekovener Bruderschaftspark geplant. Doch Lothar Gross und seine Mitstreiter von der ausrichtenden Bruderschaft Oekoven haben die Notbremse gezogen und den Termin abgesagt, bei dem auch die Band „Secret Fire“ auftreten sollte. Grund ist eine Starkregen-Prognose für den Samstagabend. „Wir wollten unsere Ausrüstung mit Beamer und Elektrik nicht riskieren“, erklärte Gross am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem sei der Open-Air-Abend bei miesen Rahmenbedingungen ja auch für die anwesenden Besucher kein Vergnügen. 2019 war das Wetter auch schlecht gewesen, doch damals hatte der Regen bei der Vorführung eine Pause eingelegt.