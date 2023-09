Kindertagesstätte in Rommerskirchen Pfauen sollen Teil von Kita-Konzept werden

Das Pfauenland sei nicht die erste Einrichtung, welche Tiere in ihr Konzept integriert, sagt Sadiye Mesci, Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Integration. In der Kindertagesstätte Sonnenhaus gebe es bereits zwei Kaninchen. „Die tiergestützte Pädagogik ist Teil der Naturpädagogik“, sagt sie. Schüchternen Kindern fiele es leichter, sich Tieren gegenüber zu öffnen. Ein Tier nehme die Position eines Gefährten und Vertrauten an, so dass Kinder eine Beziehung aufbauen könnten, erklärt sie. Zudem lernten Kinder, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie beispielsweise das Gehege säubern oder für Futter sorgen müssen. Nebenbei entstehe so eine Sensibilisierung der Kinder, da diese durch die Deutung der Laute und Körpersprache des Tiers lernten, seine Bedürfnisse zu erkennen. Diese Sensibilität könne sich auch auf das Verhalten gegenüber anderer Kinder übertragen. Bevor die Kinder mit den Tieren in Kontakt kommen, bekommen sie Verhaltensregeln beigebracht, um sich und die Tiere zu schützen.