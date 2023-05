Projekt in Rommerskirchen Kinder der Kita Sonnenhaus freuen sich über Kostüme

In der Kindertagesstätte Familienzentrum Sonnenhaus werden wohl in nächster Zeit viele Prinzessinnen, Löwen, Könige oder Bienen herumlaufen. Denn zur Freude von Kita-Leiterin Jessica Hemmersbach bekam die Kita kürzlich eine große Theaterkiste von der Firma Westenergie geschenkt. „Die Kostüme sind sehr hochwertig und die Kinder super glücklich, dass sie sich so toll verkleiden können“, so Hemmersbach.