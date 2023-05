Jubiläum in Rommerskirchen kfd Nettesheim bereitet Feiern zum 100-Jährigen vor

In St. Martinus zählt die Gemeinschaft 270 Mitglieder, die mit dem Vorstandsteam unter Martina Fünger jedes Jahr Veranstaltungen organisieren. Dazu zählen insbesondere religiösen Angebote wie zum Beispiel monatliche Seniorenmessen mit anschließendem Frühstück. Zudem bietet die Kfd einen Nähtreff an und unterstützt den seit fast 50 Jahren stattfindenden Basarkreis zu Gunsten der Mission Amani Schule in Riruta/Nairobi und das Pfarrfest. Dass die Damen auch zu feiern wissen zeigt sich bei den Cocktail-Abenden und soll auch beim Jubiläum gelten. Das soll von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, gefeiert werden. Bevor die Veranstaltungen am 25. Juni mit einer Festmesse mit Chor und Jugendband ihren Abschluss finden, findet am 24. Juni ab 14 Uhr ein Konzert im und um das Pfarrheim mit “Kölschen Liedern zum Mitsingen und Mitfeiern“ statt. Dazu spielen die „Fidelen Granufinken“ mit dem aus dem rheinischen Karneval überregional bekannten Peter Kempermann.