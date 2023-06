Kinder in Rommerskirchen Keine Chance für einen Wasserspielplatz

Das Urteil des Verwaltungschefs fällt eindeutig aus: „Die Spielplätze in Rommerskirchen befinden sich insgesamt in einem sehr guten Zustand.“ Hintergrund dieser Aussage war die Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Mobilität, in dem es unter anderem um den Bericht der Spielplatzkommission ging. Der Leiter des Tiefbauamtes, Rudolf Reimert erläuterte dort auch Grundsätzliches, ehe es in die Tiefe der Thematik ging: „Wie in jedem Jahr wird die turnusmäßige Sandreinigung sowie die jährliche Hauptun-tersuchung durchgeführt. Die Sandreinigung ist beauftragt. Die Hauptuntersuchung hat im März stattgefunden. Die Reparatur der Mängel ist beauftragt.“