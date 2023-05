Förderprogramm in Rommerskirchen Bürger zeigen kaum Interesse an Dachbegrünung

Was so leicht klingt, hat jedoch bislang nur wenig Interesse bei der Bevölkerung hervorgerufen: Von Ende Februar bis Mitte Mai haben sich gerade einmal sechs Antragsteller gemeldet. „Das ist schade: Das Programm macht uns als Verwaltung viel Arbeit, die wir in Sachen Klimaschutz natürlich gerne auf uns nehmen, die aber natürlich auch das Geld des Steuerzahlers kostet. Deswegen wäre es sehr schön und im Sinne des Klimaschutzes wünschenswert, wenn sich weitere Interessenten finden würden“, so Baudezernent Ulrich Baum.