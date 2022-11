Bildung in Rommerskirchen : Kastanienschule feiert ihren Neubau mit stimmungsvollem Martins-Fest

Bildung in Rommerskirchen

Groß war das Interesse am Erweiterungsbau der Kastanienschule, der zu St. Martin vorgestellt wurde. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hoeningen Mit Stolz und Freude präsentierten Rektorin Annette Gruner und ihr Kollegium Eltern und anderen Gästen die hinzugewonnenen Räume. Frühere Zweifel am Fortbestand der Schule spielen keine Rolle mehr.

Die Erinnerungen dürften sich ganz automatisch eingestellt haben. Bei der offiziellen Vorstellung des Erweiterungsbaus an der Kastanienschule in Hoeningen erzählte Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens davon, dass er selbst hier seine Grundschulzeit verbracht hat. „Ich habe hier lesen und schreiben gelernt und viele Freunde gefunden. Diese Schule ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte er bei einer kleinen Ansprache vor großem Publikum. Denn Schulleiterin Annette Gruner, ihr Kollegium und die Gemeinde hatten das traditionelle Laternenfest zu St. Martin mit der Präsentation der neuen Räume kombiniert – und das Interesse war riesig. Die Jungen und Mädchen konnten Eltern und Großeltern sowie zahlreichen Gästen, auch aus der Politik, stolz vorführen, in welch schöner Umgebung sie nun lernen können.