Schulen und Kitas in Rommerskirchen : Kastanienschule bereitet sich auf Teilneubau vor

In der Kastanienschule Hoeningen wird in den kommenden Monaten gebaut. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Im Schulausschuss am vergangenen Donnerstag wurde auch über die aktuelle Situation an den drei Grundschulen und den Kindergärten in der Gemeinde informiert.

Dabei kamen vor allem die baulichen Maßnahmen an den Gebäuden zur Sprache. Während in den Sommerferien die geplanten Arbeiten in der Gillbachschule zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden konnten, stehen in der Kastanienschule Hoeningen in den kommenden Monaten Bautätigkeiten an.

Wie bereits berichtet, wird der alte Pavillontrakt der Kastanienschule in Kürze abgerissen und an gleicher Stelle ein zweigeschossiger Neubau mit 1250 Quadratmetern errichtet, der über einen Flur mit dem Bestandsgebäude verbunden sein wird. Mitte Oktober wurden auf dem Parkplatz der Schule bereits Ersatzcontainer aufgestellt, um Möbel, Bücher und andere Materialien zu lagern, damit der Pavillontrakt Ende November abgerissen werden kann. Der Neubau soll vor den Sommerferien 2022 fertig gestellt sein. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten können“, sagt Dezernent Gregor Küpper. Mit dem Neubau sei die Schule dann für die kommenden Jahre gut gerüstet.

„Rommerskirchen ist eine wachsende Gemeinde, was auch Verwaltung, Schulen und Kitas sehr freut“, berichtet Küpper. „Wir verzeichnen dadurch auch eine stark wachsende Anzahl an Kindern, was wirklich sehr schön und wünschenswert ist“, meint er. „Als Gemeinde müssen wir darauf reagieren und etwas tun“, erklärt er, „deshalb werden immer wieder Maßnahmen geprüft, wie der steigenden Zahl an Kindern gerecht werden können.“