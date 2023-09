Menschen in Rommerskirchen Karin Peters ist seit 40 Jahren im Dienst der Gemeinde

Zu den Gratulanten von Karin Peters zählte auch Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens: „Karin Peters ist als eine der erfahrensten Erzieherinnen in der Gemeinde längst zu einer Instanz geworden. Unter der Leitung von Karin Peters war mehr als eine Generation von Kindern in Rommerskirchen stets in besten Händen“, urteilte der Verwaltungschef bei seinem Besuch im „Abenteuerland“.