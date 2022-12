Kapitänin kommt aus Rommerskirchen Junge Anstelerin führt das deutsche Köche-Nationalteam an

Ach, wenn Hansi Flicks Fußballer ihr Land doch nur so gut repräsentieren würden wie die Deutsche Köche-Nationalmannschaft, dann stünde es besser um das Ansehen der Bundesrepublik. Köche-Nationalmannschaft? Sie haben richtig gelesen, die gibt es wirklich. Und vor rund drei Wochen nahm sie wieder am „Culinary Worldcup“ teil, vergleichbar mit der Weltmeisterschaft im Fußball. In Luxemburg, dem ständigen Austragungsort des alle vier Jahre stattfindenden Wettbewerbs, reichte es diesmal zwar „nur“ zu Rang sieben, doch bis Platz drei fehlten gerade mal zwei Wertungspunkte. Die Kapitänin des 14-köpfigen Teams ist eine Rommerskirchenerin: Anne Kratz ist in Anstel aufgewachsen und lebt auf dem Kahnshof.