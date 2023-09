Hochwasserschutz in Rommerskirchen Umbau der Straße Berghütte wird deutlich teurer

Wenn Starkregen vorhergesagt ist, befällt die Anwohner der Straße Berghütte in Vanikum regelmäßig ein mulmiges Gefühl. In den vergangenen Jahren haben sie mehrfach schlechte Erfahrungen mit solchen Wetterlagen gemacht; immer wieder kam es zu Überflutungen. Kostenpflichtiger Inhalt 2021 hatte ein Anwohner im Rommerskirchener Gemeinderat davon gesprochen, „dass wir inzwischen mindestens einmal im Jahr mit dem Schlauchböötchen über die Berghütte fahren müssen“ und sich vehement für eine Verbesserung der Situation eingesetzt. Die will die Gemeinde auch herbeiführen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Mobilität legte sie ein Informationspapier für die Politiker vor, in der der Stand der Dinge dargestellt wurde. Die schlechte Nachricht: Die notwendigen Umbaumaßnahmen an der Straße werden wohl deutlich teurer als zunächst erwartet worden war. Für Anfang 2024 plant die Gemeindeverwaltung eine Bürgerversammlung zu dem Thema.