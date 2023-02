Schädlingsbekämpfung in Rommerskirchen „Verwirrmethode“ gegen Raupenplage

Im Rommerskirchener Rathaus ist man alarmiert. Wie jetzt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Tier- und Klimaschutz bekannt wurde, sind im Gemeindegebiet ungefähr 100 Eichen erfasst, die vom Eichenprozessionsspinner befallen wurden. Der Schädling war insbesondere bei Bäumen an der Gillbachaue im Mariannenpark, an der Gillbachschule und an der Grundschule Frixheim festgestellt worden, ebenso auf allen örtlichen Friedhöfen. Die Raupen sind nicht ohne. Zum Einen besteht die Gefahr, dass die Eichen durch den Kahlfraß nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen werden, zum Anderen können sie bei Menschen gesundheitliche Probleme wie Reizung der Atemwege und Hautausschlag hervorrufen, die durch Kontakt mit den Brennhaaren der Raupen entstehen. Dass der Eichenprozessionsspinner nahe der Gillbachschule entdeckt wurde, ist vor diesem Hintergrund besonders brisant, weil Kinder gefährdet werden könnten.