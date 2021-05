Kämmerer aus Rommerskirchen : Keine Angst vor Langeweile im Ruhestand

Rommerskirchen Im Oktober geht Bernd Sauer in Rente. Seit 2005 ist er für die Gemeinde tätig, seit 2014 als Kämmerer. Ein Porträt über den Mann, der Rommerskirchens Finanzen verwaltet hat.

Bernd Sauer ist Diplom-Wirtschafts-Ingenieur und gelernter Verlagskaufmann. Nach vielen Jahren in der freien Wirtschaft, unter anderem als Geschäftsführer der Anzeigenblätter im Neusser Pressehaus, war der Schritt nach Rommerskirchen eigentlich naheliegend. „Ich wohne in Anstel, war auch politisch aktiv und 1999 in den Rat gewählt worden“, berichtet Sauer. Dann wurde in der Gemeinde die Stelle frei, er bewarb sich - und wurde eingestellt. „Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, sagt er rückblickend. „Es ist nicht zu verkennen, kurze Arbeitswege zu haben und man entwickelt ein anderes Gefühl für die Arbeitsstelle“, meint er. Ein wenig nachteilig sei, im Dorf auch in der Freizeit zwischendurch häufig angesprochen zu werden, ob man zu diesem oder jenem Thema nicht Auskunft geben oder helfen könne. „Aber trotzdem ist es sehr schön, für Menschen in einem Ort zu arbeiten, in dem man selbst auch lebt. Zu schauen, wie der Ort sich entwickelt.“