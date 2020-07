Freizeit in Rommerskirchen : Junge Ehrenamtler stützen Jugendarbeit

Jan Werneyer freut sich über das Engagement von Ehrenamtlern wie Linda Kleinen und Ann-Christin Pelzer (v.l.) bei der Ortsranderholung. Foto: Anja Tinter

Rommerskirchen Die sogenannten Teamer sind nicht nur bei den Ortsranderholungen in der Gemeinde Rommerskirchen nicht mehr wegzudenken. Etwa 40 Freiwillige engagieren sich, teilweise schon seit Jahren.

Vor dem Jugendhaus „Just-in“ an der Kirchstraße sitzen Jungen und Mädchen an einem Tisch in der Sonne. Es wird fleißig gehämmert. Einige der Teilnehmer der „kleinen Ortsranderholung Rommerskirchen“ (klein deshalb, weil das Programm wegen der Corona-Krise bescheidener ausfällt als in den Jahren zuvor) leben gerade ihre kreative Seite aus. Das können sie nicht zuletzt deshalb, weil Friederike Winterberg und Jan Werneyer, die pädagogischen Leiter von „Just-in“ bzw. „GILty“, auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zurückgreifen können, die überaus zuverlässig und mit viel Herzblut bei der Sache sind.

Um die 40 junge Frauen und Männer umfasst die Riege der sogenannten Teamer, die sich größtenteils nicht nur für die Arbeit bei der Ortsranderholung zur Verfügung stellen, sondern auch für weitere Angebote in den örtlichen Jugendhäusern, zu denen auch das „Crazy“ in Evinghoven gehört, und auf dem Bauspielplatz. Damit sind sie wichtige und praktisch unentbehrliche Stützen der von der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf getragenen offenen Kinder- und Jugendarbeit in Rommerskirchen.

Info Beispiele für Gemeinsinn Was Rund 40 junge Frauen und Männer engagieren sich zurzeit ehrenamtlich in der Rommerskirchener Kinder- und Jugendarbeit. Wer Beispielhaft für den gesamten Helferkreis stehen diejenigen, die gerade bei der Ortsranderholung im „Just-in“ mitwirken: Yannic Altmeier, Lisa Herrmanns Benedict Kislat, Maren Kirschbaum, Niklas Klefisch, Marina Kleinen, Linda Kleinen, Ann-Christin Pelzer, Malin Planz, Jan Alexander Redemann, Anna-Maria Smolarczyk.

Für eine relativ kleine Gemeinde wie Rommerskirchen ist 40 eine bemerkenswert hohe Zahl. Jan Werneyer führt das auch auf die gute Atmosphäre zurück, die in den Jugendhäusern und unter den Ehrenamtlern herrsche. „Das Klima ist einfach super. Es macht Spaß zu sehen, wie sich die Freiwilligen in der Kinder- und Jugendarbeit in Rommerskirchen engagieren“, sagt der 40-Jährige – und wird von Ann-Christin Pelzer und Linda Kleinen bestätigt. Die beiden jungen Frauen, 22 bzw. 21 Jahre alt, loben übereinstimmend das Miteinander. „Unter uns Teamern sind richtige Freundschaften entstanden“, sagen sie.

Pelzer und Kleinen haben die typische „Helferlaufbahn“ in den Rommerskirchener Einrichtungen durchlaufen: Beide waren als Kinder selbst Teilnehmer bei den Ortsranderholungen, hatten Spaß dabei und stellten später, als sie etwas älter waren, fest, dass sie gerne mit Jungen und Mädchen arbeiten würden. Schon gehörten sie zum Betreuerteam dazu. Und beide haben sich beruflich in eine ähnliche Richtung orientiert: Pelzer studierte Religionspädagogik, sattelt nun Sozialpädagogik und Management drauf und strebt den Beruf einer Jugendreferentin in Jugendhäusern an, bei dem sie Bindeglied zwischen Kirche und Kommune sein kann. Kleinen studiert Soziale Arbeit und schreibt gerade an ihrer Bachelorarbeit über Kindheit und soziale Medien.

„Man wächst mit rein“, urteilt Kleinen mit Blick auf ihr Mitwirken in der Rommerskirchener Kinder- und Jugendarbeit. Die Nettesheimerin ist seit 2014 dabei, wieviele Ortsranderholungen sie schon mit begleitet hat, weiß sie gar nicht genau. „Etwa zehn“, schätzt sie. Ann-Christin Pelzer aus Butzheim ist zum elften Mal dabei; sieben Mal half sie im „Just-in“, vier Mal im „GILty“. Wie die anderen Ehrenamtler sind sie mit Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen auf ihre Aufgaben vorbereitet worden. Zum „Rüstzeug“, wie es Jan Werneyer nennt, gehören Kenntnisse in Erster Hilfe, über die Aufsichtspflicht und über die erlebnispädagogische Gruppenarbeit. „Verpflichtend ist auch eine Qualifizierung zur Vorbeugung von Grenzverletzungen“, sagt Werneyer.

Anderes wird unbürokratisch und flexibel geregelt. In Zeiten der Corona-Pandemie wurden zum Beispiel Videokonferenzen einberufen, wenn es etwas zu besprechen gab. Die Ehrenamtler hätten sich auch ohne Umschweife bereit erklärt, auf die Hygieneregeln und deren Umsetzung zu achten, lobt Werneyer.