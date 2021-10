Unternehmensgründung in Rommerskirchen : Hilfe für Senioren im Alltag

Rommerskirchen Drei Rommerskirchener gründen die „Seniorenalltagshilfe“. Sie soll da greifen, wo Pflegedienste keine Kapazitäten haben. Die Nachfrage ist groß.

Auch seine Mitgründer Dominik Schmitz (28) und Andreas Schenkel (34) hatten ähnliche Erfahrungen gemacht. Schenkel betreibt auch ein Umzugsunternehmen in Rommerskirchen und habe bei einigen Aufträgen feststellen müssen, dass die Wohnungen und Häuser älterer, pflegebedürftiger Menschen in keinem guten Zustand seien, weil die Senioren oft wenig Hilfe im Alltag hätten. Pflegedienste kümmerten sich zwar um die Bedürftigen selbst, aber nicht unbedingt um den Haushalt oder andere Aufgaben. „Es gibt zwar auch Pflegedienste, die diese Leistungen anbieten, aber die meisten haben dafür überhaupt keine Kapazitäten“, so Spitzer. „Da gibt es eine Marktlücke.“

Die meisten Krankenkassen übernehmen solche unterstützenden Leistungen, die die SAH anbietet. Über einen sogenannten Entlastungsbeitrag in Höhe von 125 Euro im Monat ab Pflegegrad eins können sie in Anspruch genommen werden. Mit diesen formalen Regularien mussten die Unternehmer sich zunächst auseinandersetzen, denn alle drei kommen aus anderen Branchen. Jonas Spitzer war bis August noch Verkäufer im Außendienst, Dominik Schmitz ist Versicherungsvertreter und Andreas Schenkel mit seinem Umzugsunternehmen selbständig. „In die Bereiche wie Pflegeleistung, Budgets und so weiter mussten wir uns zu Beginn richtig reinfuchsen“, erzählt Jonas Spitzer. „Aber seit eineinhalb Jahren sind wir da sattelfest.“ Spitzer arbeitet seit August Vollzeit für die SAH, Dominik Schmitz will nachziehen, weil das Unternehmen weiter wächst und die Nachfrage steigt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass unser Angebot so gut angenommen wird“, sagt Spitzer. „Wir bekommen so dankbare Rückmeldungen. Viele nehmen sich Zeit und rufen an, um sich zu bedanken, da geht man mit einem sehr schönen Gefühl am Abend nach Hause.“