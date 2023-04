Abschied von Rommerskirchen Bekannter Jugendpfleger Giese geht in den Ruhestand

Es war sein letzter Dienstbesuch in Rommerskirchen, und das wurde im örtlichen Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales mit Bedauern zur Kenntnis genommen: Denn Reinhard Giese, der als langjähriger Jugendpfleger beim Kreisjugendamt auch für die Gemeinde zuständig war, hat in mehr als 40 Jahren viel bewegt. Jetzt darf er den Ruhestand genießen. Zum Abschied gab er im Ratssaal ein „Liebesbekenntnis zu Rommerskirchen“ ab. „Ich bin immer gerne hiergewesen“, sagte er und lobte insbesondere die Diskussionskultur am Gillbach. Seinen Nachfolger Andreas Bendt hatte er zur Sitzung mitgebracht, so dass die Politiker und Verwaltungsleute ihn gleich kennenlernen konnten.