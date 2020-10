Corona in Rommerskirchen : Jugendkonferenz läuft im November digital

Rommerskirchen Auf diese Weise will die Gemeinde dem Coronavirus trotzen. Zudem kann so eine unbegrenzt hohe Anzahl Teilnehmer angesprochen werden.

Dass sie fit genug sind, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, die übers Internet abgewickelt wird, traut Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens den Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde zu. Und das will er sich nun während der Corona-Krise zunutze machen, damit die in der Regel jährlich stattfindende Jugendkonferenz diesmal nicht aufgrund des Virus gestrichen werden muss. Stattdessen soll sie erstmals in digitaler Form über die Bühne gehen. Der Termin steht auch schon fest: Donnerstag, 26. November, Beginn wird um 17 Uhr sein.