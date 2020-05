Freizeit in Rommerskirchen : Jugendhäuser und Bauspielplatz öffnen

Rommerskirchen Die Nutzung der Jugendhäuser und des Bolzplatzes ist allerdings aufgrund der Corona-Pandemie an bestimmte Vorsichtsmaßnahmen gebunden. So sind Anmeldungen zwingend erforderlich. Vorerst ist die Teilnehmerzahl in den Jugendhäusern auf fünf begrenzt.

Der Bauspielplatz ist ab dem Pfingstwochenende wieder geöffnet – am Freitag von 16.15 bis 17.30 Uhr und von 17.45 bis 19 Uhr, am Samstag von 12.30 bis 13.45 Uhr und von 14.15 bis 15.30 Uhr. Dort gilt eine weitere Besonderheit. „Dieses Jahr gibt es auf dem Bauspielplatz Familiengrundstücke“, umschreibt es Winterberg. Denn die Kinder müssen mindestens ein Elternteil mitbringen, wenn sie dort hämmern wollen. Kinder und Eltern können aber zum Beispiel ein Team bilden und eine Hütte oder ein Haus gemeinsam bauen. „Wir sind gespannt, was dort entsteht“, sagt Winterberg. Anmeldung: per E-Mail an Friederike.Winterberg@kja.de oder per WhatsApp oder SMS an 0176 43466834. Bei den Angeboten im Just-in, Gil’ty und Crazy sind jeweils maximal fünf Teilnehmer erlaubt. Anmeldungen werden montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter 02183 414698 oder per E-Mail an jan.werneyer@kja.de angenommen.