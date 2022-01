Ehrung in Rommerskirchen : Jüdischer Geschichtspreis für Josef Wißkirchen

Rommerskirchen/Berlin Der pensionierte Lehrer wird für sein vielfältiges Engagement zur Erinnerung an jüdische Menschen in den rheinischen Städten Rommerskirchen und Stommeln ausgezeichnet.

Der Historiker Josef Wißkirchen, der mehrere Bücher zu Rommerskirchens jüdischer Vergangenheit veröffentlicht hat, wird am 25. Januar mit dem US-amerikanischen Obermayer Awards 2022 ausgezeichnet. Mit dem Preis werden der Kampf gegen Vorurteile und die Bewahrung jüdischer Geschichte durch die Geehrten gewürdigt. Wißkirchen dokumentiert seit geraumer Zeit die Geschichte der früheren jüdischen Einwohner in rheinischen Städten wie Rommerskirchen und Stommeln. Im November hatte der pensionierte Lehrer in Nettesheim auf Initiative des Vereins „Heimat + Historie NE-BU 962“ einen der Stolpersteine des Kölner Bildhauers Gunter Demnig verlegt zur Erinnerung an jüdische Opfer des Nazi-Terrors verlegt. Die Ehrung findet im Berliner Landesparlament statt.