Bürgernähe in Rommerskirchen : Jubilare bekommen wieder Post von Bürgermeister Mertens

Rommerskirchen Eine Mappe mit Schriftstücken und Dokumenten zum Abzeichnen landet täglich auf dem Dienstschreibtisch von Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens im Rathaus.

So auch dieses Jahr. Über 500 Glückwunsch-Schreiben werden an die Altersjubilare rausgehen, weitere rund 50 an die Ehejubilare. Die Tendenz ist steigend, wie Mertens im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. Und das liegt nicht nur am demografischen Wandel, der es ja mit sich bringt, dass der Anteil der älteren Menschen an der Gesellschaft immer größer wird. Die Gemeinde Rommerskirchen will vielmehr noch mehr Bürgernähe demonstrieren. „Bis jetzt haben wir alle Bürger angeschrieben, die 85 Jahre oder älter werden. Künftig werden wir die Altersgrenze aber auf 80 Jahre herabsetzen“, kündigt Martin Mertens an.