Langes Warten hat ein Ende : Rommerskirchener heiraten kirchlich nach 32 Jahren Ehe

Sinsteden Lange mussten Josef und Ute Pohl auf den kirchlichen Segen warten. Warum das Paar vor 32 Jahren nur standesamtlich heiraten konnte.

Für Josef Pohl und seine Frau Ute läuteten am gestrigen Dienstag Nachmittag in der Kirche St. Stephanus in Hoeningen die Hochzeitsglocken. Das Besondere an dieser kirchlichen Trauung war, dass sie genau 32 Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit folgte. Eigentlich hätten der 81-jährige und seine 69-jährige Gattin gerne schon damals kirchlich geheiratet. Der Grund dafür, dass sie das nicht taten, lag nicht in ihrem Ermessen. „Wir durften nicht“, erklärt Josef Pohl. „Da wir beide geschieden waren, konnten wir als Katholiken nicht mit kirchlichem Segen heiraten.“ Denn das ist laut Kirchenrecht erst nach dem Tod der vorherigen Ehepartner gestattet.